В Верхней Пышме суд вынес приговор рецидивисту, который за ночь дважды обокрал своих знакомых

Рецидивист украл у знакомых телефон и банковскую карту Фото: Даниил ОПАРИН

В Верхней Пышме местного жителя приговорили 3,5 годам колонии строгого режима за кражу. Мужчина дважды за ночь обокрал своих знакомых. Об этом сообщили в МО МВД Верхнепышминский.

В марте 2021 года обвиняемый, отдыхая вместе со знакомыми в сауне, украл у одного из них телефон Honor. Он сдал мобильный в ломбард на паспорт случайного прохожего. После чего уралец решил сходить в гости к другому товарищу. У него мужчина украл банковскую карту. Ей он оплатил сауну, алкоголь и женщин легкого поведения. Всего похититель потратил 45 тысяч рублей с чужой карты.

- Сотрудниками следственного отдела собрана доказательная база по обвинению верхнепышминца в совершении преступлений, предусмотренных пунктом п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, уголовное дело направлено в суд на рассмотрение и вынесение обвинительного приговора, - прокомментировали в МВД.

Рецидив преступлений признали отягчающим обстоятельством. Мужчине грозит 3,5 года исправительной колонии строгого режима. Также его обязали выплатить 64 тысячи морального ущерба.