В Туринске пенсионерке-инвалиду выплатят 200 тысяч ущерба за затопленную квартиру

По закону фонд обязан выплатить пострадавшим жильцам компенсацию за ненадлежащее выполнение работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринске пенсионерке-инвалиду выплатили 200 тысяч за затопленную квартиру. Фонд капитального ремонта Свердловской области должен выплатить женщине ущерб. Об этом сообщают в пресс-службе свердловской прокуратуры.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 2020-2021 годах в период капитального ремонта многоквартирного жилого дома № 38 по ул. Ленина в Туринске по вине подрядчика, привлеченного Фондом содействия капитальному ремонту, произошло затопление квартиры заявительницы, - прокомментировали в ведомстве.

По закону фонд обязан выплатить пострадавшим жильцам компенсацию за ненадлежащее выполнение работы. Однако самостоятельно женщине не удалось добиться возмещения. Она обратилась в прокуратуру. Ведомство провело проверку и подало иск в районный суд.

Теперь фонд капремонта пенсионерке обязан выплатить 195 тысяч за причиненный ущерб и 10 тысяч рублей за расходы на оценку ущерба.