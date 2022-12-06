В Камышлове осудили полицейского, погубившего друга в аварии

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Камышлове осудили сотрудника транспортной полиции, который погубил своего друга в аварии. Оказалось, что 31-летний мужчина в августе прошлого года ехал за рулем Lada Kalina, в какой-то момент он решил совершить обгон в зоне запрещающего знака и лоб в лоб столкнулся с Hyundai Solaris.

- Пассажир, как и сам подсудимый, не был пристегнут ремнем безопасности. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

По решению суда, экс-полицейскому назначили 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, кроме того, ему запрещено водить машину в течение почти трех лет. Также он должен выплатить семье погибшего 1.5 миллиона рублей.