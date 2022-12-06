В Ачите отремонтировали ДЮС после поражения грибка

Для защиты прав школьников прокуратура направила заявление суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ачите отремонтируют здания детско-юношеской спортивной школы. Его поразила плесень из-за чего отслоилась штукатурка и протекла крыша. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение санитарно-эпидемиологических требований в здании дополнительного образования на потолках и стенах имеются следы протекания крыши: поражение грибком, отслоение штукатурки, - прокомментировали в ведомстве.

Для защиты прав школьников прокуратура направила заявление суд. Теперь администрация Ачитского городского округа и образовательная организация обязаны отремонтировать кровлю здания.

Суд удовлетворил требования. На данный момент крыша здания ДЮС отремонтирована.

В Сухом Логу кафе закрыли из-за грязи и плесени на стенах. Приставы по решению суда на 90 суток закрыли заведение «Ямагучи». Его владельца признали виновным по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).