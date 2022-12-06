Двое свердловчан вынесли с грузового поезда пиво на 300 тысяч рублей

Личности злоумышленников удалось установить достаточно быстро, уже через три дня их задержали

Двое свердловчан смогли провернуть необычную кражу: они проникли в грузовой поезд, который перевозил пиво, вскрыли 10 контейнеров и похитили 35 упаковок алкогольной продукции. Недостачу обнаружили 22 ноября на тюменской станции Юшала.

Личности злоумышленников удалось установить достаточно быстро, уже 25 ноября их задержали.

- Преступниками оказались ранее судимые за аналогичные преступления жители Свердловской области, 26 и 22 лет. Они объяснили, что приехали на станцию и заметили стоящий грузовой поезд, тут же решили проверить содержимое контейнеров, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Упаковки с пивом они перенесли в машину и большую часть сдали в точку сбыта, на полученную прибыль они купили новые телефоны и одежду. Кстати, ущерб от их действий превысил 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере».