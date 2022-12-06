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НовостиОбщество6 декабря 2022 15:21

Двое свердловчан вынесли с грузового поезда пиво на 300 тысяч рублей

На полученную прибыль они купили новые телефоны и одежду
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Личности злоумышленников удалось установить достаточно быстро, уже через три дня их задержали

Личности злоумышленников удалось установить достаточно быстро, уже через три дня их задержали

Двое свердловчан смогли провернуть необычную кражу: они проникли в грузовой поезд, который перевозил пиво, вскрыли 10 контейнеров и похитили 35 упаковок алкогольной продукции. Недостачу обнаружили 22 ноября на тюменской станции Юшала.

Личности злоумышленников удалось установить достаточно быстро, уже 25 ноября их задержали.

- Преступниками оказались ранее судимые за аналогичные преступления жители Свердловской области, 26 и 22 лет. Они объяснили, что приехали на станцию и заметили стоящий грузовой поезд, тут же решили проверить содержимое контейнеров, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Упаковки с пивом они перенесли в машину и большую часть сдали в точку сбыта, на полученную прибыль они купили новые телефоны и одежду. Кстати, ущерб от их действий превысил 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере».