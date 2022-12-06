В Екатеринбурге раскупили все билеты на концерт SHAMAN

Певец стал мега популярным за считанные месяцы Фото: Даниил ОПАРИН

В Екатеринбурге раскупили все билеты на концерт певца SHAMAN (Ярослав Дронов). Выступление состоится 11 декабря в «Космосе».

- Нет свободных мест, - указано на сайте городских зрелищных касс.

SHAMAN ворвался в музыкальную повестку совершенно неожиданно. В начале 2022 года он выпустил патриотическую песню «Встанем», а в июле 2022 года его клип на песню «Я русский» за первые сутки собрал миллион просмотров на YouTube. Сейчас певец считается главным символом патриотизма в стране и на отечественной сцене.

Самые дешевые билеты на концерт исполнителя стоили 3400 рублей, самые дорогие – 7000 рублей.

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