Свердловчанин погиб во время автогонок в Катайске

В Катайске осудили 59-летнего инструктора организатора автогонок, во время которых погиб 28-летний свердловчанин. Инцидент произошел в августе прошлого года во время финала открытого кубка района по ралли-спринту.

Во время соревнований один из водителей машины ВАЗ-210740 при прохождении скоростного участка с трамплинами не справился с управлением и вылетел за пределы трассы, въехав в 28-летнего парня, от полученных травм молодой человек умер в машине скорой помощи.

-Так, на трассе не были предприняты надлежащие меры по недопущению зрителей в опасную зону в непосредственной близости от трека, в том числе не было предусмотрено нахождение на данном участке информационных табличек или оградительных лент, предупреждающих о проведении ралли, - рассказали в СУ СКР по Курганской области.

Также выяснилось, что пилот не имел специальной лицензии. Организатора признали виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека»

По решению суда, организатор осужден на один год условно, также в течение двух лет он не имеет права заниматься организацией и проведением спортивных соревнований в автомобильном виде спорта, кроме того, он должен выплатить вдове 700 тысяч.