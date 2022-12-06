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НовостиОбщество6 декабря 2022 14:05

Мобилизованный из Сухого Лога вернулся домой из украинского плена

Министерство обороны обменяло солдат по схеме «60 на 60»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По словам депутата Госдумы Максима Иванова, продолжается работа по остальным военным

По словам депутата Госдумы Максима Иванова, продолжается работа по остальным военным

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованный из Сухого Лога вернулся домой, побывав в украинском плену. Как выяснилось, 6 декабря министерство обороны обменяло солдат по схеме «60 на 60». По словам депутата Госдумы Максима Иванова, продолжается работа по остальным военным.

- Какое счастье – написала мне сотрудница , участвующая в обмене военнопленными. Да, счастье пришло еще в один уральский дом, куда вернется солдат из плена. Благодарю главу города, который всегда был на связи. Мы внесли его в список 16 ноября , - написала на своей странице в социальных сетях свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Напомним, по словам уполномоченного по правам человека в Свердловской области, всего с февраля удалось произвести обмен 15 человек.

При этом первый свердловский военнослужащий, который попал в плен во время проведения спецоперации на Украине, вернулся домой в конце апреля. После освобождения его отправили на реабилитацию.