Мобилизованный из Сухого Лога вернулся домой из украинского плена

По словам депутата Госдумы Максима Иванова, продолжается работа по остальным военным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованный из Сухого Лога вернулся домой, побывав в украинском плену. Как выяснилось, 6 декабря министерство обороны обменяло солдат по схеме «60 на 60». По словам депутата Госдумы Максима Иванова, продолжается работа по остальным военным.

- Какое счастье – написала мне сотрудница , участвующая в обмене военнопленными. Да, счастье пришло еще в один уральский дом, куда вернется солдат из плена. Благодарю главу города, который всегда был на связи. Мы внесли его в список 16 ноября , - написала на своей странице в социальных сетях свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Напомним, по словам уполномоченного по правам человека в Свердловской области, всего с февраля удалось произвести обмен 15 человек.

При этом первый свердловский военнослужащий, который попал в плен во время проведения спецоперации на Украине, вернулся домой в конце апреля. После освобождения его отправили на реабилитацию.