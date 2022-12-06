Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 декабря 2022 13:40

ЕКАД перекроют ради установки пешеходного моста

Работы займут 40 минут
Авторы (2):
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Движение перекроют на отрезке от Кольцовского тракта до дублера Сибирского тракта

Движение перекроют на отрезке от Кольцовского тракта до дублера Сибирского тракта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургскую кольцевую автодорогу перекроют ночью 10 декабря из-за установки пешеходного моста. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Для выполнения монтажных работ с 04:00 до 04:40 будет полностью перекрыто движение на отрезке от Кольцовского тракта до дублера Сибирского тракта, - говорится в сообщении.

Надземный переход между коттеджным поселком «Долинка» и жилищно-строительным кооперативом «Ключевской» появится вместо регулируемого наземного. Мост сделают из модульных конструкций. Дорожники приносят извинения за временные неудобства и просят выбирать пути объезда.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на месяц закроют движение по Корепина. Специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» на участке будут проводить работы по строительству тепловых сетей.