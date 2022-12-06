ЕКАД перекроют ради установки пешеходного моста

Движение перекроют на отрезке от Кольцовского тракта до дублера Сибирского тракта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургскую кольцевую автодорогу перекроют ночью 10 декабря из-за установки пешеходного моста. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Для выполнения монтажных работ с 04:00 до 04:40 будет полностью перекрыто движение на отрезке от Кольцовского тракта до дублера Сибирского тракта, - говорится в сообщении.

Надземный переход между коттеджным поселком «Долинка» и жилищно-строительным кооперативом «Ключевской» появится вместо регулируемого наземного. Мост сделают из модульных конструкций. Дорожники приносят извинения за временные неудобства и просят выбирать пути объезда.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на месяц закроют движение по Корепина. Специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» на участке будут проводить работы по строительству тепловых сетей.