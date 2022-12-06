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НовостиОбщество6 декабря 2022 13:36

Свердловчанка отсудила у перевозчика 300 тысяч за травму, полученную в автобусе

Авария произошла еще в 2018 году
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Пострадавшую увезли в больницу, она лечилась больше четырех месяцев

Пострадавшую увезли в больницу, она лечилась больше четырех месяцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанка взыскала с перевозчика 300 тысяч рублей за травму во время поездки на автобусе. Как оказалось, в 2018 году она ехала на общественном транспорте, который попал в ДТП: водитель не справился с управлением. В результате пострадавшую увезли в больницу, она лечилась больше четырех месяцев.

Водителя признали виновным по статье «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью». По страховке женщина получила чуть больше 200 тысяч, но посчитала, что имеет право на компенсацию морального вреда.

- Женщина просила взыскать с ответчика 800 тысяч рублей компенсации морального вреда и 4 500 рублей – расходы на оплату услуг представителя, - уточнили в пресс-службе свердловского областного суда.

В ведомстве частично удовлетворили иск: с владельца автобуса взыскали 200 тысяч компенсации, а также назначили штраф в размере 100 тысяч в пользу пассажирки.