Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 декабря 2022 12:50

В Екатеринбурге патрульные поймали мужчину с партией амфетамина

При этом ранее задержанный проблем с законом не имел
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Патрульные заметили подозрительного мужчину в Ленинском районе

Патрульные заметили подозрительного мужчину в Ленинском районе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге экипаж ППС, находясь на дежурстве, поймал местного жителя с партией амфетамина. Патрульные заметили подозрительного мужчину в Ленинском районе, при виде полицейских он заметно занервничал, поэтому его решили проверить.

- При личном досмотре у прохожего было обнаружено неизвестное вещество. Впоследствии было установлено, что изъятое вещество является амфетамином весом 2,05 грамма, что расценивается, как крупный размер, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Выяснилось, что ранее 27-летний екатеринбуржец проблем с законом не имел, а наркотики купил в интернете для личного употребления и сбывать не собирался.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Санкция данной части статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет, - уточнили в полиции.