Свердловские власти поздравили со 100-летием бабушку из Первоуральска

Лукерью Павловну поздравили военный оркестр и почетный караул. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Первоуральске 6 декабря исполнилось 100 лет фронтовику и труженице тыла Лукерье Павловне Скорочкиной. Ее приезжал поздравлять заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Он также зачитал поздравления президента России Владимира Путина.

- Военнослужащие военного оркестра штаба и роты почетного караула Центрального военного округа исполнили для юбиляра плац-концерт, а также провели показательное выступление роты почетного караула военного округа, - сообщает департамент информационной политики региона.

Бабушке подарили телевизор. Мероприятие прошло в музее Первоуральского новотрубного завода. На этом предприятии Лукерья Павловна работала после войны вплоть до пенсии.

В 1942 году свердловчанка встретила войну в составе 75-го полевого прачечного отряда действующей армии. Лукерья Павловна имеет орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова, медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».