В городе рассмотрят вопрос об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Нижнего Тагила высказался о повышении стоимости проезда в общественном транспорте и отметил, что это является необходимостью. Ранее стало известно, что в городе рассмотрят вопрос об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте. Региональная энергетическая комиссия рассмотрит заявку властей 7 декабря. При этом в 2022 году в городе уже увеличили оплату поездок.

- Это как увеличение тарифов ЖХК. При этом в Екатеринбурге проезд стоит 33 рубля, в это же время в Нижнем Тагиле на автобусе можно проехать за 22 рубля. Чем же Нижний Тагил отличается от Екатеринбурга, если у нас ездит аналогичный транспорт, а пассажиропоток меньше, - отметил глава города в эфире ТК «Телекон».

Напомним, в администрации считают, что повышение тарифа необходимо, чтобы улучшить качество транспортного обслуживания местных жителей и гостей города. При этом в июле этого года проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила подорожал до 22 рублей. При этом для школьников и пенсионеров проезд стоит всего 14 рублей.