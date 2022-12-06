В Екатеринбурге завершились поиски 76-летнего дедушки, страдающего от потери памяти

Александр Березин пропал 6 декабря. Фото: «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге завершились поиски 76-летнего Александра Березина, страдающего потерей памяти. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

- Найден, жив, - говорится в сообщении.

В комментариях к посту о завершении поисков написала девушка, которая поблагодарила волонтеров за поиски пенсионера. Пожилой мужчина приходится ей отчимом.

- Ситуация была не простая, человек с потерей памяти мог в любой момент попасть в беду, - отметила она.

Александр Березин пропал 6 декабря 2022 года. На момент исчезновения пенсионер был одет в черную куртку, темные джинсы, коричневые ботинки и черно-белую шапку с помпоном. При себе у дедушки был красно-розовый рюкзак.