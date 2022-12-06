В Артемовском 19-летний парень до смерти забил своего собутыльника

33-летний погибший из поселка Буланаш выпивал спиртное с 19-летним парнем и 55-летним мужчиной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артемовском 19-летний молодой человек до смерти забил своего собутыльника. Инцидент произошел в общежитии, которое находится на улице Свободы. Прибывшему на место экипажу Росгвардии сотрудники скорой сообщили, что пострадавший получил тяжелые травмы, от которых и скончался.

- Кроме того, сотрудники Минздрава указали на дверь квартиры, в которой находились двое мужчин. Об их возможной причастности врачам сообщили соседи по лестничной площадке. Стоит отметить то обстоятельство, что когда мужчины зашли в квартиру, то оставили снаружи в замочной скважине ключи, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Вскоре выяснилось, что 33-летний погибший из поселка Буланаш выпивал спиртное с 19-летним парнем и 55-летним мужчиной. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, который закончился дракой.

- Режевским межрайонным следственным отделом СК России возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в пресс-службе областного следственного комитета.