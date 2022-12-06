Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 декабря 2022 11:42

В Екатеринбурге мошенник продал несуществующие запчасти на сто тысяч рублей

Во время разбирательства выяснилось, что злоумышленник действовал с 2016 по 2022 год
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Преступник даже создал специальный сайт, на котором предлагалось купить необходимое оборудование

Преступник даже создал специальный сайт, на котором предлагалось купить необходимое оборудование

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мошенник обманул пятерых человек, продав им несуществующие запчасти, ущерб от его действий превысил 100 тысяч рублей. Во время разбирательства выяснилось, что злоумышленник действовал с 2016 по 2022 год.

- Мужчина, фактически не осуществляя деятельность индивидуального предпринимателя, решил совершить хищение денежных средств граждан, полученных в качестве предоплаты под видом поставки автозапчастей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Преступник даже создал специальный сайт, на котором предлагалось купить необходимое оборудование. Уголовное дело по статье «Мошенничество, в том числе с причинением значительного ущерба гражданину» передали в суд на рассмотрение по существу.