В Екатеринбурге мошенник продал несуществующие запчасти на сто тысяч рублей

Преступник даже создал специальный сайт, на котором предлагалось купить необходимое оборудование Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мошенник обманул пятерых человек, продав им несуществующие запчасти, ущерб от его действий превысил 100 тысяч рублей. Во время разбирательства выяснилось, что злоумышленник действовал с 2016 по 2022 год.

- Мужчина, фактически не осуществляя деятельность индивидуального предпринимателя, решил совершить хищение денежных средств граждан, полученных в качестве предоплаты под видом поставки автозапчастей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Преступник даже создал специальный сайт, на котором предлагалось купить необходимое оборудование. Уголовное дело по статье «Мошенничество, в том числе с причинением значительного ущерба гражданину» передали в суд на рассмотрение по существу.