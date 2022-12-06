В Екатеринбурге составляют реестр бомбоубежищ

Количество бомбоубежищ, которые официально заявлены в реестре, значительно превышает фактическую потребность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге составляют актуальный реестр бомбоубежищ. Об этом сообщил на заседании Законодательного собрания 6 декабря прокурор Свердловской области Борис Крылов, отвечая на вопрос депутата Евгения Зяблицева. Народный избранник поинтересовался, готовы ли бомбоубежища к ЧС и хватит ли их на всех.

- С 90-х годов продано и перепрофилировано множество бомбоубежищ. Что известно о данной ситуации в надзорном ведомстве? - спросил Евгений Зяблицев.

Борис Крылов рассказал, что прокуратура совместно с МЧС ведет работу по актуализации реестра бомбоубежищ в течение последних нескольких лет.

- На сегодня количество бомбоубежищ и иных укрытий, которые официально заявлены в реестре, значительно превышает фактическую потребность, - рассказал прокурор. - Идет работа по исключению из реестра тех убежищ, которые там не должны находиться. Также приводим в соответствие те, которые там находятся.

Напомним, ранее мэрия Екатеринбурга раскрыла, сколько бомбоубежищ существует на территории города. По словам специалистов, на уральскую столицу приходится более 900 сооружений гражданской обороны.