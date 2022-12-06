В Свердловской области перестали работать сайты судов

Когда сайты возобновят работу пока неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, в том числе и в Екатеринбурге, перестали работать сайты судов. При переходе на них появляется сообщение, что страница недоступна.

- Не работают сайты судов не только в Свердловской области, проблема более широкого масштаба, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Свердловского областного суда. - Проблема устраняется в Москве, над ней работают специалисты ИАЦ (Информационно-аналитический центр).

Также в суде отметили, что информации по времени, когда сайты возобновят работу, у них нет.

Напомним, ранее хакеры взломали сайт Арбитражного суда Свердловской области. При переходе на него утром, 16 марта, вместо информации о заседаниях и приговорах появляются провокационные политические высказывания крупным шрифтом на белом фоне.