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НовостиОбщество6 декабря 2022 9:29

В Екатеринбурге закрыли станцию метро «Чкаловская»

Это произошло из-за отключения электричества
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Причина сбоя в работе освещения выясняется

Причина сбоя в работе освещения выясняется

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге временно закрыли станцию метро «Чкаловская». Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в мэрии.

- В метрополитене сообщили об отключении освещения на станции. Сейчас освещение восстановлено, станция открыта, - сообщили в администрации.

В мэрии отметили, что причина сбоя в работе освещения выясняется.

Ранее, утром 15 ноября, в Екатеринбурге в метрополитене скопились очереди. Особенно много людей заметили на станциях «Чкаловская» и «Проспект Космонавтов».

По словам очевидцев, на «Проспекте Космонавтов» в тот день скопились сотни людей. Очередь разделилась на две. А на а станции «Чкаловская» очередь выстроилась к турникетам с бесконтактной оплатой.