В Екатеринбурге закрыли станцию метро «Чкаловская»

Причина сбоя в работе освещения выясняется Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге временно закрыли станцию метро «Чкаловская». Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в мэрии.

- В метрополитене сообщили об отключении освещения на станции. Сейчас освещение восстановлено, станция открыта, - сообщили в администрации.

В мэрии отметили, что причина сбоя в работе освещения выясняется.

Ранее, утром 15 ноября, в Екатеринбурге в метрополитене скопились очереди. Особенно много людей заметили на станциях «Чкаловская» и «Проспект Космонавтов».

По словам очевидцев, на «Проспекте Космонавтов» в тот день скопились сотни людей. Очередь разделилась на две. А на а станции «Чкаловская» очередь выстроилась к турникетам с бесконтактной оплатой.