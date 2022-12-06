Евгений Куйвашев думает, что Универсиада в Екатеринбурге все-таки состоится

Губернатор подчеркнул, что Универсиада не отменена, а лишь перенесена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Универсиада все-таки может пройти в Екатеринбурге. Об этом он высказался на заседании регионального Заксобрания.

- Хочу отметить, что сама Универсиада не отменена, она лишь перенесена. И у меня есть все основания полагать, что мы на существующих мощностях будем ее в скором времени проводить, - отметил глава области.

Универсиада должна была пройти в Екатеринбурге в 2023 году. Однако Международная федерация университетского спорта (FISU) отложила ее проведение в столице Урала. Вместо нее в августе в Екатеринбурге проведут Международный фестиваль университетского спорта с участием команд стран БРИКС, ШОС и СНГ.

Губернатор сообщил, что часть объектов для фестиваля уже сдана, другая находится в высокой степени готовности. В том числе почти готовы дворец дзюдо, художественной и эстетической гимнастики.