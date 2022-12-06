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НовостиНедвижимость6 декабря 2022 8:53

В Ноябрьске дворник закопала мусор из урны в снегу

Женщина попала на записи камер видеонаблюдения
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Дворник просто закопала мусор в снег. Фото: скрин с видео

Дворник просто закопала мусор в снег. Фото: скрин с видео

В городе Ноябрьск сотрудница управляющей компании, прибиравшая двор многоквартирного дома, вытряхнула мусор из урны, после чего аккуратно закопала его в свежий снег. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения и вызвал бурную реакцию пользователей социальных сетей. Многие горожане оценили такой подход к работе как «свинство», другие написали, что весной мусор все равно придется убрать.

Обслуживанием дома занимается УК «Новое Время», руководство которой пока не прокомментировало ситуацию.