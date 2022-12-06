В Екатеринбурге пропал 76-летний дедушка с рюкзаком

На момент исчезновения пенсионер был одет в черную куртку, темно-синие джинсы и коричневые ботинки. Фото: «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропал 76-летний Владимир Березин. Он исчез 6 декабря. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

- Возможна потеря памяти, - говорится в ориентировке.

На момент исчезновения пенсионер был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, коричневые ботинки и черно-белую шапку с помпоном. При себе у дедушки был красно-розовый рюкзак.

Приметы:

Рост: 173 сантиметра

Телосложение: xудощавое

Глаза: серо-зеленые

Волосы: короткие с проседью

Волонтеры просят всех, кто что-то знает о местонахождении Александра Березина, сообщить по номерам 8 963 051 16 56, 8 800 700 54 52 или 112.