В Екатеринбурге пропал 76-летний дедушка с рюкзаком

На момент исчезновения пенсионер был одет в черную куртку, темно-синие джинсы и коричневые ботинки. Фото: «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 76-летний Владимир Березин. Он исчез 6 декабря. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
- Возможна потеря памяти, - говорится в ориентировке.
На момент исчезновения пенсионер был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, коричневые ботинки и черно-белую шапку с помпоном. При себе у дедушки был красно-розовый рюкзак.
Приметы:
Рост: 173 сантиметра
Телосложение: xудощавое
Глаза: серо-зеленые
Волосы: короткие с проседью
Волонтеры просят всех, кто что-то знает о местонахождении Александра Березина, сообщить по номерам 8 963 051 16 56, 8 800 700 54 52 или 112.