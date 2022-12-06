В Нижнем Тагиле пьяный водитель Nissan устроил ДТП с пострадавшими

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В Нижнем Тагиле глубокой ночь, 5 декабря, пьяный водитель Nissan устроил ДТП с пострадавшими.

- Водитель автомобиля Nissan Qashqai мужчина 1996 г.р., следуя по автодороге Южный подъезд к г.Н.Тагил на 14 км не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем Hyundai Sonata под управлением мужчины 1996 г.р, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Нижнего Тагила.

В Демидовскую больницу после ДТП доставили 25-летнего пассажира Hyundai с сотрясением головного мозга и двух пассажирок со ссадинами. Водитель Nissan получил резаные раны головы и шеи, но от госпитализации отказался. Медосвидетельствование показало наличие у него в крови алкоголя.

На мужчину составлен административный материал по ст.12.8 КоАП РФ, а также по ст. 12.15 ч.1 КоАП РФ за выезд на полосу встречного движения.