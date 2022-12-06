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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 8:12

В учебном центре в Елани скончался мобилизованный

Он захлебнулся рвотными массами
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мобилизованному стало плохо ночью

Мобилизованному стало плохо ночью

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В учебном центре в Елани скончался мобилизованный. Как рассказал «КП-Екатеринбург» депутат Госдумы Максим Иванов, это произошло еще три недели назад, но известно о несчастном случае стало только сейчас.

- Человек перед сном злоупотребил спиртными напитками. Ночью ему стало плохо. Он захлебнулся рвотными массами, - рассказал депутат.

Он отметил, что в магазинах Елани продолжает действовать запрет на продажу спиртного, но погибший военнослужащий мог привезти алкоголь с собой после увольнения или получить от родственников, приезжающих на встречи.

Напомним, ранее мы писали, что 8 октября в 32-м военном городке Екатеринбурга скончался мобилизованный из Снежинска. Информацию об этом подтвердил мэр города Челябинской области Андрей Пульников. Он отметил, что семье военнослужащего будет оказана помощь.