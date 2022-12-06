В Екатеринбурге продают проект бизнес-центра напротив ТЮЗа

Площадь самого объекта достигает 6,5 тысяч «квадратов». Фото: N1.RU

В Екатеринбурге на продажу выставили проект 10-этажного бизнес-центра на улице Шевченко, 1. Объявление появилось на портале N1.RU.

- Территориальная зона земельного участка: Ц-1-общественно-деловая зона городского центра. Объект с согласованными городскими сетями (технические условия на подключение), - говорится в объявлении.

Бизнес-центр продают за 205 миллионов рублей. Площадь земли под зданием составляет 1,9 тысячи квадратных метров. Площадь самого объекта достигает 6,5 тысяч «квадратов». Кроме того, рядом со зданием есть 19 машиномест. В объявлении отмечается, что объект и парковочные места можно расширить.

Продавец подчеркнул, что здание можно использовать как главный офис крупной компании или офисы бизнес-организаций. В центре предусмотрены открытые террасы и современные архитектурные формы. Также помещения можно оборудовать под фитнес-центр, конференц-зал и ресторан.