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НовостиДом. Семья6 декабря 2022 8:03

В ботаническом саду Екатеринбурга зацвели азалии

Горожан приглашают посмотреть на летнюю красоту среди зимы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Азалии расцвели в Екатеринбурге. Фото: ботанический сад УрО РАН

Азалии расцвели в Екатеринбурге. Фото: ботанический сад УрО РАН

В ботаническом саду Уральского отделения Академии наук в Екатеринбурге распустились азалии. Сотрудники учреждения приглашают горожан на просмотр уникальных растений. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Старейшие гибриды азалий привезли в Россию из Японии, где эти цвет растут в естественных условиях. Эти цветы поставили ко двору императора Николая II в начале ХХ столетия. В советские времена эти цветы продолжали выращивать, их поставляли из Германской демократической республики.

Увидеть уникальные растения можно в ботаническом саду Екатеринбурга по адресу 8 Марта, 202а.