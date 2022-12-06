В ботаническом саду Екатеринбурга зацвели азалии

Азалии расцвели в Екатеринбурге. Фото: ботанический сад УрО РАН

В ботаническом саду Уральского отделения Академии наук в Екатеринбурге распустились азалии. Сотрудники учреждения приглашают горожан на просмотр уникальных растений. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Старейшие гибриды азалий привезли в Россию из Японии, где эти цвет растут в естественных условиях. Эти цветы поставили ко двору императора Николая II в начале ХХ столетия. В советские времена эти цветы продолжали выращивать, их поставляли из Германской демократической республики.

Увидеть уникальные растения можно в ботаническом саду Екатеринбурга по адресу 8 Марта, 202а.