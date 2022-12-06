Погрузка на Свердловской железной дороге в ноябре составила 11,1 млн тонн

Фото из архива РЖД

Погрузка на Свердловской железной дороге в ноябре 2022 года составила 11,1 млн тонн, что на 11,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за ноябрь вырос на 4,3% и составил 18,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 4,1%, до 23,5 млрд тонно-км.

С начала 2022 года на СвЖД погрузили 129,8 млн тонн грузов (-4,6% к аналогичному периоду предыдущего года). В частности, по железной дороге отправлено:

нефти и нефтепродуктов – 36,8 млн тонн (на уровне января-ноября 2021 года);

строительных грузов – 29,5 млн тонн (+27,1%);

химических и минеральных удобрений – 11,1 млн тонн (-30,5%);

руды железной и марганцевой – 11,4 млн тонн (-0,4%);

черных металлов – 9,7 млн тонн (+0,5%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 5,6 млн тонн (-46,7%);

руды цветной и серного сырья – 4,8 млн тонн (-11,7%);

цемента – 3,1 млн тонн (-14,9%);

химикатов и соды – 3,2 млн тонн (-4,5%);

кокса – 2,1 млн тонн (-13,8%);

лома черных металлов – 1,9 млн тонн (-13,7%);

лесных грузов – 1,9 млн тонн (-18%).

Грузооборот с начала 2022 года составил 204,5 млрд тарифных тонно-км (+3,5%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 258 млрд тонно-км (+2,3%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в ноябре 2022 года составила 103,5 млн тонн, что на 4,1% меньше, чем в ноябре прошлого года. Грузооборот за ноябрь 2022 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2% и составил 221,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 3,3% и составил 277,9 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-ноябрь 2022 года составила 1 млрд 131,7 млн тонн, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за январь-ноябрь 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2% и составил 2412,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,7% и составил 3021,6 млрд тонно-км.