В Екатеринбурге откроется первый магазин Putin Team

Бренд взял курс на открытие точек в городах-миллионниках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 12 декабря откроется первый магазин бренда Putin Team в отеле Hyatt Regency на улице Бориса Ельцина, 8. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал дизайнер и глава группы компаний SHISHKIN Дмитрий Шишкин.

- Сначала мы делали упор на основные аэропорты страны плюс курортную зону Сочи, Красную Поляну, а сейчас взяли вектор на открытие крупных магазинов основных городах-миллионниках. Решили начать с нашего родного Екатеринбурга, - сообщил он.

Площадь помещения магазина составляет 100 квадратных метров. Шишкин добавил, что сейчас также Putin Team открывается в ТЦ «МореМолл» в Сочи и ТЦ «Грозный Молл» в Чечне. Кроме того, планируется открытие магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Ранее стало известно, что в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге откроется первый в городе магазин бренда нижнего белья и пляжной одежды Lavarice. Точная дата открытия пока не называется.