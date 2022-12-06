Женщина сдала квартиру молодой паре около года назад Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге квартиранты разгромили квартиру и сбежали. Об этом рассказала группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург» арендодатель. Сильнее всего, по ее словам пострадал диван и балконная дверь. Судя по всему, арендаторы без разрешения держали собаку.

- Жильцы съехали с квартиры, ключи оставили у консьержа, квартира вся разбита, диваны (один новый) разорваны в клочья, дверь балконная прогрызана насквозь, - поделилась женщина.

Она также отметила, что сдала квартиру молодой паре около года назад. Сейчас они не отвечают на звонки.

В полиции «КП-Екатеринбург» сообщили, что информация об эом к ним не поступала.