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НовостиОбщество6 декабря 2022 7:20

В Екатеринбурге квартиранты разгромили квартиру и сбежали

Сильнее всего пострадал диван и балконная дверь
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Женщина сдала квартиру молодой паре около года назад Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Женщина сдала квартиру молодой паре около года назад Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге квартиранты разгромили квартиру и сбежали. Об этом рассказала группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург» арендодатель. Сильнее всего, по ее словам пострадал диван и балконная дверь. Судя по всему, арендаторы без разрешения держали собаку.

- Жильцы съехали с квартиры, ключи оставили у консьержа, квартира вся разбита, диваны (один новый) разорваны в клочья, дверь балконная прогрызана насквозь, - поделилась женщина.

Она также отметила, что сдала квартиру молодой паре около года назад. Сейчас они не отвечают на звонки.

В полиции «КП-Екатеринбург» сообщили, что информация об эом к ним не поступала.