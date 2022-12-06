Новый завод ЕВРАЗа и группы «Рейл Сервис» приступил к пусконаладке линии контроля качества колес

На заводе Аллегро начали пусконаладочные работы на линии выходного контроля железнодорожных колес. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Предприятие строится в особой экономической зоне «Титановая долина» в Верхней Салде.

Линия выходного контроля состоит из 10 агрегатов. В ее составе уникальная для России лазерная установка для замеров геометрии колеса. Она в автоматическом режиме считывает данные с 660 точек колеса за 74 секунды. На линии построены установки мойки и сушки, ультразвукового контроля, магнитопорошковой дефектоскопии. Для проверки уровня твердости будут использовать твердомер, а для упрочнения поверхности диска – дробеметную установку. Иглоударный робот станет наносить маркировку на колесо.

Монтажные работы по сборке и установке крупных узлов ведут на территории всего предприятия. Оборудование завода смонтировано на 50 %.

Связующим звеном в цепочке технологии «Аллегро» является полностью роботизированный межоперационный склад колес. Через него с участка термообработки колеса будут автоматически направляться на механическую обработку, а затем на линию выходного контроля. На складе применены современные цифровые технологии. Краны в автоматическом режиме будут распределять стопы колес по стойкам, а затем подавать их дальше по технологии. Оборудование вместе с программным обеспечением разработали специально для завода «Аллегро» инженеры «Томской электронной компании».

На заводе будут применены самые современные и экологичные технологии. Реализован замкнутый цикл технологической воды, возведена система водоподготовки с фильтрацией, химической очисткой. Внедрена система рекуперативного обогрева вторичным теплом отходящих газов нагревательных печей. Оборудован склад масел, где будут собирать и утилизировать масла для отправки на вторичную переработку.

На заводе Аллегро начали пусконаладочные работы на линии выходного контроля железнодорожных колес. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

В производственный цех будут заходить две железнодорожные ветки – для ввоза заготовки и вывоза готовых ж/д колес. Также предусмотрена возможность отгрузки колес автотранспортом.

«Новое производство железнодорожных колес строится с применением самых современных технологий, здесь будет высокий уровень автоматизации процессов. При этом мы заинтересованы в квалифицированных сотрудниках, которые будут работать с передовым оборудованием, и создаем для них 443 рабочих места», – отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Строительство завода ведется высокопрофессиональной командой с колоссальным производственным опытом, что во многом определяет успех проекта. Я рад, что, несмотря на все сложности, предприятие уже имеет высокую стадию готовности, и в следующем году мы сможем обеспечить новым объемом железнодорожных колес потребителей российского рынка», – добавил генеральный директор «Рейл Сервис» Павел Макаров.

Площадь всех производственных и вспомогательных помещений составляет порядка 26 тыс. кв. метров. Мощность строящегося предприятия – 200 тысяч колес в год с возможностью увеличения до 300 тысяч. Инвестиции в строительство составили около 18 млрд рублей. Старт производства намечен на вторую половину 2023 года.

«Аллегро» будет работать в связке с ЕВРАЗ НТМК. Из Нижнего Тагила будет поставляться стальная заготовка, комбинат внесет в проект свою уникальную экспертизу – ЕВРАЗ НТМК является одним из ведущих предприятий по выпуску железнодорожных колес в России и СНГ, на комбинате выпускают более 80 видов ж/д колес.