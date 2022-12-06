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НовостиЭкономика6 декабря 2022 6:42

Бюджет Свердловской области приняли с дефицитом в 19 млрд рублей

Губернатор назвал приоритетные направления работы на предстоящие три года
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Бюджет сохраняет социальную направленность

Бюджет сохраняет социальную направленность

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бюджет Свердловской области на 2023 год приняли в третьем чтении с дефицитом в 19,6 миллиарда рублей. За него голосовали депутаты регионального Заксобарния.

- Прогноз доходов на 2023 год составляет 354 миллиардов рублей. Планируемые расходы превышают 374 миллиардов рублей. Бюджет сохраняет социальную направленность, - заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Также глава области назвал приоритетные направления работы на предстоящие три года. Среди них повышение дохода и качества жизни уральцев, достижение технологического суверенитета, адаптация и обеспечение функционирования региональной экономики в условиях санкций. Также власти будут работать над развитием инфраструктуры

- Считаю, что предложенный проект бюджета на 2023-2025 годы соответствует масштабности этих задач, - заключил Куйвашев.