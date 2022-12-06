Господдержка уральским аграриям увеличит объемы «борщевого набора»

На поддержку в сфере АПК в регионе выделят 11 млрд рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учитывая, что Урал - зона рискованного земледелия, областные власти предпринимают все усилия для снижения этих и прочих рисков, увеличивая площади посевных земель и способствуя технологической модернизации хозяйств. На различные виды помощи могут рассчитывать как уже состоявшиеся сельхозпроизводители, так и начинающие фермеры.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева областное правительство планомерно решает одну из значимых стратегических задач региона по развитию агропромышленного комплекса (АПК) и обеспечению уральцев здоровыми и качественными продуктами.

Так, в этом году глава региона утвердил дополнительно выделить на поддержку уральских аграриев почти 11 млрд рублей по региональной госпрограмме «Реализация основных направлений государственной политики в сферах АПК и потребительского рынка».

По словам губернатора, деньги будут выделяться до 2027 года и предоставляться на технологическую модернизацию ферм даже небольших и начинающих хозяйств, которые занимаются растениеводством, животноводством и мясным скотоводством.

Еще более 61,5 млн рублей из федерального бюджета получат сельхозпроизводители на частичную компенсацию затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Эти средства получат два инвестиционных проекта - агропромышленный комбинат «Белореченский» (Белоярский) и молочно-товарная ферма «Ударник» в селе Сажино (Арти).

Так, «Белореченский» запустил новое овощехранилище и получит 15 млн рублей, из них 9 миллионов - из облбюджета. К слову, сегодня область обеспечена овощехранилищами на 96 %.

Ферма «Ударник» получит частично компенсацию затрат на строительство объекта. Ей направят более 220 млн рублей, из них 166,5 миллиона - из региональной казны.

По словам и.о. министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева, субсидии являются существенной поддержкой аграриев для развития и модернизации производства.

Еще один важный аспект в поддержке агропрома - вовлечение в оборот не используемых ранее сельхозземель. Подписанное губернатором в июне 2022 года постановление о предоставлении в аренду за «условную» плату ранее не используемых сельхозземель дало новые возможности аграриям. За полгода они взяли 27 земельных участков в аренду за 1 рубль.

Земледельцы взяли участки в Каменском, Байкаловском, Гаринском, Горноуральском, Камышловском, Серовском городских округах. Общая площадь таких участков составляет 1 059 га.

Как отметила генеральный директор АО «Каменское» Лидия Двинина, в этом году хозяйству удалось посадить на вовлеченных землях немного рапса, а в следующем сезоне предстоит расчистить заросшие площади, чтобы выращивать здесь зерновые культуры.

Что касается производства хлеба, то и в этом продовольственном сегменте производители не остаются один на один с ростом цен. До конца года правительство области направит дополнительно около 9 млн рублей свердловским хлебопекам. Это поможет сдержать рост цен на хлеб.

Напомним, господдержка уральских хлебопеков в 2022 году с учетом средств федерального бюджета составит 92,7 млн рублей.

Напомним, в 2022 году свердловское правительство направит сельхозпроизводителям из бюджетов всех уровней более 4,2 млрд рублей.