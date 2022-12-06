В 2023 году власти займутся стройкой района ВИЗ-Правобережный в Екатеринбурге

Куйвашев объявил о планах на следующий год во время обращения к Заксобранию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году власти займутся работой над новым районом ВИЗ-Правобережный в Екатеринбурге. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время обращения к депутатам регионального Заксобрания.

- Территория интенсивной застройки имеет важнейшее значение как с позиций инфраструктурного развития, так и в плане создания современной и комфортной городской среды, - отметил глава области.

Куйвашев подчеркнул, что, несмотря на сложности, власти не отказываются от стратегических планов по перспективному развитию.

Ранее, в 2019 году, губернатор предложил переехать мэрии Екатеринбурга на ВИЗ-Правобережный, когда его построят. В новом районе хотят сделать зеленые зоны, общественные пространства, детские сады, паркинги, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы и поликлиники.