В Свердловской области в 2023 году на строительство и ремонт школ направят около 100 млрд

К концу 2022 года в Свердловской области будет открыто семь новых школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 2023 году на поддержку образования направят около 100 миллиардов рублей. На эти деньги, в том числе, планируется провести капитальный ремонт в 23 школах и построить шесть новых учебных заведений. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время обращения к депутатам Законодательного Собрания.

Также глава региона напомнил о том, сколько школ будут обновлены и построены в этом году.

- В планах этого года у нас был ввод в эксплуатацию семи новых зданий школ. Пять из них уже сданы. Капитальные ремонты проведены либо еще ведутся в 28 школах. До конца года все они будут завершены, - рассказал губернатор.

Напомним, ранее мы писали, что на ремонты школ в Свердловской области из федерального и областного бюджетов было выделено 1,3 миллиарда рублей.