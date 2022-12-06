В Сухом Логу кафе закрыли из-за грязи и плесени на стенах

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Сухом Логу приставы по решению суда на 90 суток закрыли кафе «Ямагучи». Владельца заведения признали виновным по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

- Нарушены требования в технологии хранения и приготовления продуктов питания, отсутствует разделение технологического и холодильного оборудования, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области. - В сырьевом цехе установлено наличие подтекания с потолка, трубы отопления и водоснабжения не зашиты в короба, в результате чего отсутствует стык между полом и стеной, и в этом месте скапливается грязь, остатки приманок от грызунов.

Также в сырьевом цехе стены были покрыты плесенью. Помимо этого, обнаружены и другие нарушения. Так, например, сотрудники кафе хранили верхнюю одежду вместе с рабочей.

Судебные приставы Сухоложского районного отделения опечатали входные группы кафе и предупредили руководителя организации об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.