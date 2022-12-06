Фото: страница во «ВКонтакте» Вячеслава Тюменцева

Мобилизованный житель Новоуральска попал в госпиталь Иркутска. Мужчина получил ранение на спецоперации 8 ноября. Ему предстоит несколько операций. Об этом сообщил глава Новоуральска.

- Сотрудники одного из стратегических предприятий города сейчас находятся в командировке в Ангарске, где проходит конкурс профмастерства, - написал Вячеслав Тюменцев. - В выходные дни они решили съездить в соседний Иркутск и посетить военный госпиталь. Оказалось, что среди раненных есть земляк.

Мэр пожелал победы и сотрудникам предприятия на конкурсе мастерства и участникам СВО.

Напомним, ранее мэр Алапаевска рассказал о возвращении мобилизованного сына из госпиталя. Со слов Сайгида Билалова, его сын Руслан уехал в зону СВО в конце сентября, а через месяц получил ранение. Военнослужащего доставили в госпиталь. Домой он вернулся 19 ноября.