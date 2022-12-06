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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 2:37

В Екатеринбурге 10-летний мальчик попал под колеса Audi, перебегая дорогу

Ребенка с различными травмами доставили в больницу
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 10-летний мальчик попал под колеса Audi, перебегая дорогу. ДТП произошло на Антона Валика,13 вечером, 5 декабря. Ребенка с различными травмами доставили в ДГБ №9.

- Водитель автомобиля Audi Q3, двигаясь по ул. Антона Валика со стороны ул. Маршала Жукова в сторону ул. Вайнера допустил наезд на пешехода, перебегающего проезжую часть слева направо в неустановленном месте, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Водитель иномарки сообщил госавтоинспекторам, что затормозил, когда увидел ребенка, выбежавшего на дорогу, но избежать наезда не удалось.

За рулем Audi находился 37-летний мужчина. Медосвительствование показало ,что он был трезв. Его привлекут к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания).

В ГИБДД Екатеринбурга рекомендуют родителям ежедневно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге.