В Кольцово у прилетевших из Таджикистана пассажиров изъяли небезопасную мясную продукцию

В «Кольцово» при досмотре ручной клади и багажа у пассажиров обнаружили запрещенные продукты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» при досмотре ручной клади и багажа у пассажиров, прилетевших рейсом «Наманган-Екатеринбург» обнаружили запрещенные продукты. Таможней выявлена партия небезопасной мясной продукции домашнего приготовления. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Госсельхознадзора.

Мясная продукция была ввезена без соответствующих документов, в ненадлежащем виде.

- Продукция, подконтрольная ветеринарному надзору, ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Всю продукцию у изъяли и уничтожили. Пассажира привлекли к административной ответственности по статье 10,8 КоАП РФ.

В ноябре специалисты Россельхознадзора обнаружили яд в колбасе «Краковская». В пробе оказалось превышено допустимое содержание бензапирена, который внедряется в комплекс ДНК, вызывая необратимые мутации.