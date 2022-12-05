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НовостиОбщество5 декабря 2022 18:10

В Алапаевске пресекли деятельность свердловчанина, незаконно выдававшего кредиты

Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей
Дарья ЧИПУРИНА
Хозяина комиссионки оштрафовали на 30 тысяч рублей

Хозяина комиссионки оштрафовали на 30 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Алапаевске пресекли деятельность свердловчанина, выдававшего кредиты незаконно. Все это происходило в комиссионном магазине, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- Установлено, что в магазине и комиссионном магазине индивидуальный предприниматель под видом деятельности по комиссионной реализации бывших в употреблении товаров фактически незаконно предоставлял гражданам краткосрочные кредиты (займы) под залог электроники, бытовой техники, сотовых телефонов, - рассказали в ведомстве.

Подобные услуги могут оказывать только банки, ломбарды, микрофинансовые организации и кредитные кооперативы. Поэтому городская прокуратура Алапаевска возбудила уголовное дело на владельца магазина за незаконное предоставление займов. Хозяина комиссионки оштрафовали на 30 тысяч рублей. Незаконную кредитную деятельность пресекли.