В Нижнем Тагиле похоронили 35-летнего контрактника, погибшего во время спецоперации на Украине

Михаил Артюгин погиб в конце ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Нижнем Тагиле простились с 35-летним местным жителем Михаилом Артюгиным, который в конце ноября погиб во время спецоперации на Украине.

- Михаил не был мобилизованным, он ушел служить по контракту. На прощании с солдатом присутствовал глава города Владислав Пинаев, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

В пресс-службе ЦВО не стали комментировать информацию, сославшись на государственную тайну.

Напомним, ранее во время спецоперации на Украине погиб 19-летний уралец Егор Загайнов, который служил по контракту. В администрации Серовского городского округа рассказали, что молодой человек родился в 2003 году и окончил девять классов местной школы № 22. Прощание с ним состоялось 3 ноября.