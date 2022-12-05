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НовостиОбщество5 декабря 2022 17:21

В Нижнем Тагиле похоронили 35-летнего контрактника, погибшего во время спецоперации на Украине

На прощани с Михаилом Артюгиным присутствовал мэр города
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Михаил Артюгин погиб в конце ноября

Михаил Артюгин погиб в конце ноября

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Нижнем Тагиле простились с 35-летним местным жителем Михаилом Артюгиным, который в конце ноября погиб во время спецоперации на Украине.

- Михаил не был мобилизованным, он ушел служить по контракту. На прощании с солдатом присутствовал глава города Владислав Пинаев, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

В пресс-службе ЦВО не стали комментировать информацию, сославшись на государственную тайну.

Напомним, ранее во время спецоперации на Украине погиб 19-летний уралец Егор Загайнов, который служил по контракту. В администрации Серовского городского округа рассказали, что молодой человек родился в 2003 году и окончил девять классов местной школы № 22. Прощание с ним состоялось 3 ноября.