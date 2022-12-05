Гимназист из Екатеринбурга завоевал золотую медаль на международном турнире по информатике

Владислав Жиганов попал в восьмерку лучших участников конкурса. Фото: администрация Екатеринбурга

Восьмиклассник из екатеринбургской гимназии №9 завоевал золотую медаль на международном турнире по информатике. Соревнование проходило с 23 по 27 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

За победу боролись 160 школьников. Владислав Жиганов попал в восьмерку лучших участников конкурса. Также среди победителей оказались ученики из Израиля Румынии и Болгарии.

- Олимпиада включала в себя 3 тура, в каждом из которых ребята выполняли по две экспериментальные задачи. За 2 дня они решили 6 задач на языке программирования C/C++. Продолжительность каждого тура составляла 5 часов, - пояснили в администрации города.

Команды из России были сформированы по итогам учебно-тренировочных сборов в Образовательном центре «Сириус». Еще в июле были отобраны ребята, которые успешно написали всероссийскую олимпиаду школьников.