В Свердловской области планируют ужесточить наказание за самовольное нанесение граффити

По замыслу депутатов, максимальный штраф за такие рисунки должен вырасти с трех до пяти тысяч рублей. Фото: Руслан Новиков

В Свердловской области планируют увеличить сумму штрафов за самовольное нанесение граффити. Проект поправок в областной закон об административных правонарушениях уже внесен на рассмотрение в свердловское Заксобрание.

- Размер административного штрафа для граждан является несоразмерным характеру совершаемого правонарушения, поскольку удаление самовольно нанесенных надписей и рисунков со зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, элементов благоустройства влечет значительные расходы, - говорится в пояснительной записке документа.

По замыслу депутатов, максимальный штраф за такие рисунки должен вырасти с трех до пяти тысяч рублей.

Напомним, в мае в Екатеринбурге на Совете неравнодушных сегодня среди прочего обсуждали вандализм. Блогер Иван Колотовкин рассказал о новых остановках и скамейках, которые изрисованы граффити, или просто сломаны. Участники совета отметили, что привлечь вандалов к ответственности очень сложно – эффективного механизма нет.