Пенсионерка из Алапаевска отдала мошенникам 560 тысяч, желая заработать на инвестициях

В интернете женщине попалась реклама о быстром заработке на бирже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске 63-летняя пенсионерка лишилась 560 тысяч рублей, наткнувшись на мошенников в интернете. В сети женщине попалась реклама о быстром заработке на бирже путем инвестиций, после чего она перешла по оставленной ссылке.

- Позже ей ответил мужчина, который подробно рассказал о схеме «инвестирования». Она согласилась на их условия, после чего с ней общался якобы аналитик компании. Мужчина через приложение отправлял заявительнице графики и схемы роста и падения цен валюты на бирже, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Женщина решила рискнуть всеми своими сбережениями и отдала 300 тысяч рублей. Однако ей объяснили, что этого будет недостаточно, и предложили оформить кредит. Пострадавшая так и поступила: оформила карту, а также несколько микрозаймов. Вскоре в руках мошенников оказались 560 тысяч рублей, после чего они перестали выходить на связь. В полиции проводят проверку.