В спальном районе Екатеринбурга ликвидировали свалку из покрышек

На данный момент все нарушения устранены, покрышки убрали с газона жилого дома Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Железнодорожном районе Екатеринбурга благодаря природоохранной прокуратуре ликвидировали салку из автопокрышек. На газоне у дома по улице Минометчиков образовалась большая несанкционированная свалка из автомобильных шин, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

- Прокуратура Железнодорожного района проверила исполнение требований природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления на поднадзорной территории, - рассказали в ведомстве.

Из-за нарушения природоохранного законодательства прокуратура внесла представление о ликвидации свалки главе администрации района. Такое размещение шин нарушает федеральное законодательство об отходах производства и потреблении.

На данный момент все нарушения устранены, покрышки убрали с газона жилого дома.

В августе этого года двух жителей Нижнего Тагила оштрафовали за свалку. Мужчина заплатили 250 тысяч за оставленный строительный мусор рядом с контейнерной площадкой.