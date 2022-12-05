В Екатеринбурге семье с ребенком-инвалидом дали квартиру

Семье по договору социального найма предоставлена благоустроенная квартира Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге семье с ребенком-инвалидом дали благоустроенную квартиру. Как сообщают в прокуратуре Свердловской области, с 2018 года они стоят на учете в качестве малоимущих. При этом ребенок по состоянию здоровья имеет право на предоставление жилья вне очереди.

- Между тем на момент проверки семья проживала в стесненных условиях малогабаритной однокомнатной квартиры общей площадью 24 квадратных метра, не позволяющих осуществлять надлежащий уход за ребенком-инвалидом, - рассказали в ведомстве.

Нынешняя квартира не может вместить в себя средства реабилитации, в том числе опору для стояния ортопедическую кровать, специальный стол и кресло.

Прокуратура Октябрьского района направила иск на администрацию района с целью предоставить семье жилье с дополнительным местом под ребенка-инвалида. Так семье по договору социального найма предоставлена благоустроенная квартира.