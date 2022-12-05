В Екатеринбурге выросло число классов, отправленных на карантин из-за ОРВИ

42 класса в различных учреждениях учатся на удаленке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге увеличилось число классов, которые отправили на карантин, из-за роста заболеваемости ОРВИ. По состоянию на 5 декабря, 42 класса в различных учреждениях учатся на удаленке. В настоящее время в школах города болеет 419 учеников.

- Также в 47 дошкольных образовательных учреждениях на карантине из-за ОРВИ находятся 57 групп, что на 10 групп меньше в сравнении с данными за 2 декабря, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, В Свердловской области вновь растет заболеваемость ОРВИ, в период с 28 ноября по 4 декабря специалисты Роспотребднадзора зарегистрировали 46,3 тысячи новых случаев заражения, это на четверть выше показателей прошлой недели и выше среднего многолетнего уровня на 39,7 %.