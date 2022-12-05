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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 14:11

В УрГЮУ охранник пытался зарезать коллегу

Ранее судимый мужчина дважды ударил собутыльника ножом в ухо и шею
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу

В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге охранник УрГЮУ попытался убить коллегу в ходе распития спиртного. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в силовых структурах. Все произошло вечером 3 ноября, когда двое мужчин устроили пьяное застолье в будке.

- Около 21:05 в здание университета забежал 50-летний охранник, который обратился к своему коллеге, находившемуся на дежурстве. Он сбежал из будки, где его дважды ударили ножом в шею и ухо. Была вызвана скорая помощь, пострадавшего госпитализировали, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу. Дежуривший в здании охранник пояснил, что знал о пьянстве коллег. А потом увидел, как один из них выбежал из будки. Второй пытался догнать его, но потом остановился.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев. Известно, что 51-летний обвиняемый уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.