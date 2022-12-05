В прошлом году на прямую линию уральцы прислали больше 11 тысяч вопросов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области проведет прямую линию с жителями региона 9 декабря. Планируется, что она начнется в 12:00 в эфире телеканала «Областное телевидение» и на странице «Свердловская область» во «ВКонтакте».

- Жители области могут оставлять свои вопросы губернатору до 20:00 8 декабря по номеру телефона 8 (800) 100-59-46, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, в прошлом году на прямую линию уральцы прислали больше 11 тысяч вопросов. Чаще всего жители Екатеринбурга и Свердловской области интересовались состоянием региональной медицины, благоустройством и дорожным строительством, а также возможным переводом школ на дистанционное обучение.