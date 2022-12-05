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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 12:35

В МЧС называли приоритетную версию обрушения дома в Нижневартовске

Здесь произошел сильный хлопок газа
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Во время ЧП в доме погибли семь человек. Фото: Администрация Нижневартовска

Во время ЧП в доме погибли семь человек. Фото: Администрация Нижневартовска

5 декабря сотрудники МЧС назвали приоритетную версию обрушения жилого дома в Нижневартовске после сильного хлопка газа.

ЧП, в результате которого погибли 7 человек, произошло вечером 4 декабря. Подъезд жилого дома после хлопка обрушился. Об этом пишет издание ugra-news.ru.

В первые минуты после хлопка из-под завалов спасатели достали пятерых человек. Двое пенсионеров с ожогами до 90 % поверхности тела предположительно находились в квартире, где произошел взрыв. Это дало спасателям возможность предположить, что произошла разгерметизация баллона, воспламенение и взрыв газа. Об этой версии говорил прилетевший в Югру глава МЧС Александр Куренков.

По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи и сотрудники прокуратуры.