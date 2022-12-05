В Первоуральске осудят членов банды, обманувших пенсионеров на 4,2 миллиона рублей

Материалы в отношении «работодателей» уральцев выделили в отдельное производство Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске будут судить двух местных жителей, которые в составе банды обманывали пенсионеров по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Во время разбирательства выяснилось, что 28-летний молодой человек со своим 21-летним подельником работали «курьерами» и забирали деньги пострадавших.

- В июле 2022 года совершили мошеннические действия в отношении 15 пожилых жителей городов Екатеринбург, Верхняя Пышма, Первоуральск на сумму свыше 4,2 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Было возбуждено уголовное дело по двум статьям - «Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» и «Покушение на мошенничество».

Материалы в отношении «работодателей» уральцев выделили в отдельное производство. При этом установлено, что координация преступных действий обвиняемых осуществлялась лицами, находящимися за пределами России.